Відключення тривають: хто з одеситів буде без води (адреси)
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 21 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Каришковського, усі будинки;
- вул. Балтська дорога, усі будинки;
- вул. 3-а Пересипська, усі будинки;
- 2-а-6-а Пересипська, усі будинки;
- вул. Середня, 1-45, усі будинки;
- вул. Героїв Оборони, усі будинки;
- вул. Миколаївська дорога, 245-315, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.