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Відключення тривають: хто з одеситів буде без води (адреси)

21 вересня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення тривають: хто з одеситів буде без води (адреси)
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 21 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Каришковського, усі будинки;
  • вул. Балтська дорога, усі будинки;
  • вул. 3-а Пересипська, усі будинки; 
  • 2-а-6-а Пересипська, усі будинки;
  • вул. Середня, 1-45, усі будинки;
  • вул. Героїв Оборони, усі будинки;
  • вул. Миколаївська дорога, 245-315, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.

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