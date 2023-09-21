Відключення тривають: хто з одеситів буде без води (адреси)

Відключення води. Фото: google

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 21 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де не буде води в Одесі

вул. Каришковського, усі будинки;

вул. Балтська дорога, усі будинки;

вул. 3-а Пересипська, усі будинки;

2-а-6-а Пересипська, усі будинки;

вул. Середня, 1-45, усі будинки;

вул. Героїв Оборони, усі будинки;

вул. Миколаївська дорога, 245-315, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 17:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.