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Відключення водопостачання — хто з одеситів без води до вечора

19 квітня 2025 13:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі на 19 квітня
Люди хочуть помити руки. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні в Одесі через ремонтні роботи на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 19:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт, а також упродовж дня можливі нові відключення.

Про це у неділю, 19 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Відключення водопостачання — хто з одеситів без води до вечора - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вулиця Закарпатська
  • вулиця Лиманна
  • провулок Навігаційний
  • вулиця Локомотивна
  • вулиця Залізнична
  • санаторій "Куяльник"

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

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Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачані графіки відключення світла. Також ми повідомляли графік робіт пошти та інших установ на Великодні свята в Одесі. 

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