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Графіки відключень світла — чи будуть завтра в Одесі

18 квітня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень світла в Одесі на завтра, які прогнози від ДТЕК та Укренерго
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Ситуація в енергосистемі України досі залишається нестабільною та може змінюватись. Проте завтра, 19 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання знижується

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 18 квітня, його рівень був на 9,3% меншим, ніж попереднього дня — у четвер. Причина — утримання теплої і сонячної погоди на всій території України, а також ефективна робота побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про відключення світла в домівках одеситів сьогодні.

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