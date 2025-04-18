Графики отключений света в Одессе на завтра, какие прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной и может меняться. Однако завтра, 19 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление снижается

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 18 апреля, его уровень был на 9,3% меньше, чем в предыдущий день — в четверг. Причина — содержание теплой и солнечной погоды на всей территории Украины, а также эффективная работа бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также об отключении света в домах одесситов сегодня.