Графики отключений света в Одессе на завтра, какие прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений света — будут ли завтра в Одессе
Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной и может меняться. Однако завтра, 19 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление снижается
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 18 апреля, его уровень был на 9,3% меньше, чем в предыдущий день — в четверг. Причина — содержание теплой и солнечной погоды на всей территории Украины, а также эффективная работа бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также об отключении света в домах одесситов сегодня.
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