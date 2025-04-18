Адреси відключень світла в Одесі - коли повернуть електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишились без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, залежно від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Аграрна, 1-21,

Ак. Заболотного, 57/корп.1,2, 59/кор.1,2,

Балтська дорога, 82-84а,

Головна, 24-33,

Горбиста, 5-15,

Дзвінка, 9-32,

Закарпатська, 28а-72, 209,

Кавказька, 30-41,

Лютнева, 35-59,

Посівна, 1-56,

Прокатна, 1-12а,

С. Палія, 93,

С. Ядова, 24а, 26, 56-68,

пров. Кавказький, 1-8,

пров. Навігаційний, 13-19.

Роботи до 17:00-19:00.

Південний РЕМ:

Варненська, 12а, 12 Б,

Є. Танцюри, 1.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Італійський бульвар,1/1.

Роботи завершать до 19:00.

Попередження ДТЕК. Фото: скриншот

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.