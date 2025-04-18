Адреси відключень світла в Одесі - коли повернуть електрику

Відключення світла в Одесі — хто буде без електрики
Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишились без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, залежно від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Аграрна, 1-21,
- Ак. Заболотного, 57/корп.1,2, 59/кор.1,2,
- Балтська дорога, 82-84а,
- Головна, 24-33,
- Горбиста, 5-15,
- Дзвінка, 9-32,
- Закарпатська, 28а-72, 209,
- Кавказька, 30-41,
- Лютнева, 35-59,
- Посівна, 1-56,
- Прокатна, 1-12а,
- С. Палія, 93,
- С. Ядова, 24а, 26, 56-68,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Навігаційний, 13-19.
Роботи до 17:00-19:00.
Південний РЕМ:
- Варненська, 12а, 12 Б,
- Є. Танцюри, 1.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Італійський бульвар,1/1.
Роботи завершать до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.
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