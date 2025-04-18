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Відключення світла в Одесі — хто буде без електрики

18 квітня 2025 09:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Адреси відключень світла в Одесі - коли повернуть електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишились без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, залежно від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Аграрна, 1-21,
  • Ак. Заболотного, 57/корп.1,2, 59/кор.1,2,
  • Балтська дорога, 82-84а,
  • Головна, 24-33,
  • Горбиста, 5-15,
  • Дзвінка, 9-32,
  • Закарпатська, 28а-72, 209,
  • Кавказька, 30-41,
  • Лютнева, 35-59,
  • Посівна, 1-56,
  • Прокатна, 1-12а,
  • С. Палія, 93,
  • С. Ядова, 24а, 26, 56-68,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Навігаційний, 13-19. 

Роботи до 17:00-19:00.

Південний РЕМ:

  • Варненська, 12а, 12 Б, 
  • Є. Танцюри, 1. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Італійський бульвар,1/1. 

Роботи завершать до 19:00.

Сотні одеситів лишилися без світла — коли відновлять - фото 1
Попередження ДТЕК. Фото: скриншот

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.

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