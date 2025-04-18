Адреса отключений света в Одессе - когда вернут электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Восстановить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Аграрная, 1-21,

Ак. Заболотного, 57/корп.1,2, 59/корп.1,2,

Балтская дорога, 82-84а,

Главная, 24-33,

Горбистая, 5-15,

Дзвинка, 9-32,

Закарпатская, 28а-72, 209,

Кавказская, 30-41,

35-59, Февральская,

Посевная, 1-56,

Прокатная, 1-12а,

С. Палия, 93,

С. Ядова, 24а, 26, 56-68,

переулок Кавказский, 1-8,

переулок Навигационный, 13-19.

Работы до 17:00-19:00.

Южный РЭС:

Варненская, 12а, 12 Б,

Е. Танцюры, 1.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Итальянский бульвар, 1/1.

Работы завершат до 19:00.

Предупреждение ДТЭК. Фото: скриншот

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.