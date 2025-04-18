Адреса отключений света в Одессе - когда вернут электричество

Отключения света в Одессе — кто будет без электричества
Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Восстановить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Аграрная, 1-21,
- Ак. Заболотного, 57/корп.1,2, 59/корп.1,2,
- Балтская дорога, 82-84а,
- Главная, 24-33,
- Горбистая, 5-15,
- Дзвинка, 9-32,
- Закарпатская, 28а-72, 209,
- Кавказская, 30-41,
- 35-59, Февральская,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1-12а,
- С. Палия, 93,
- С. Ядова, 24а, 26, 56-68,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Навигационный, 13-19.
Работы до 17:00-19:00.
Южный РЭС:
- Варненская, 12а, 12 Б,
- Е. Танцюры, 1.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Итальянский бульвар, 1/1.
Работы завершат до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.
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