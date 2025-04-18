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Отключения света в Одессе — кто будет без электричества

18 апреля 2025 09:50
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Адреса отключений света в Одессе - когда вернут электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Восстановить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Аграрная, 1-21,
  • Ак. Заболотного, 57/корп.1,2, 59/корп.1,2,
  • Балтская дорога, 82-84а,
  • Главная, 24-33,
  • Горбистая, 5-15,
  • Дзвинка, 9-32,
  • Закарпатская, 28а-72, 209,
  • Кавказская, 30-41,
  • 35-59, Февральская,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12а,
  • С. Палия, 93,
  • С. Ядова, 24а, 26, 56-68,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Навигационный, 13-19.

Работы до 17:00-19:00.

Южный РЭС:

  • Варненская, 12а, 12 Б,
  • Е. Танцюры, 1.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Итальянский бульвар, 1/1.

Работы завершат до 19:00.

Сотни одесситов остались без света — когда восстановят - фото 1
Предупреждение ДТЭК. Фото: скриншот

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.

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