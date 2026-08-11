Відпочинок на Одещині: вартість розваг в аквапарках в серпні

Відпочивальники в аквапарку. Фото: aquapark-hawaii.com.ua

Вікторія Бєккєр Журналіст

Серпнева спека в Одесі тримається, а море підходить не всім — тож аквапарки залишаються популярним способом освіжитися й провести день біля води. Комусь достатньо кількох годин у басейні, хтось їде за гірками, а хтось одразу дивиться в бік атракціонів поза чергою та VIP-зон. Тож і бюджет відпочинку може відрізнятися в рази.

Журналісти Новини.LIVE зібрали ціни на квитки до аквапарків Одеси та області й з’ясували, що відвідувачі отримують за ці гроші.

Аквапарк "Одеса"

За водними розвагами доведеться їхати трохи за межі міста — смт Авангард. День біля басейнів та на гірках для дорослого зараз коштуватиме 1400 гривень замість повної ватості 1600 гривень. Для дітей зростом до 140 см діє акційна вартість — 800 гривень замість 1200, а малеча до трьох років може пройти безкоштовно.

Аквапарк "Одеса". Фото: aquaparkodessa.com.ua

Квиток діє протягом усього дня — з 10:00 до 18:00. У вартість уже входять усі атракціони, шезлонги з матрацами, рятувальні жилети, надувні круги, шафка для речей та електронний браслет. Якщо ж хочеться відпочити окремою компанією, можна орендувати VIP-бунгало за 2000 гривень. Воно розраховане на чотирьох людей, а за кожного додаткового гостя доведеться доплатити ще 500 гривень. До бунгало також додаються простирадла та обслуговування офіціантом.

Територія аквапарку "Одеса". Фото: скріншот aquaparkodessa.com.ua

Є й пільги: іменинники до 18 років у свій день народження проходять безкоштовно за наявності документа. Для людей з інвалідністю I групи та учасників бойових дій передбачена знижка 50% від повної вартості квитка.

Аквапарк "Hawaii"

Відпочити біля басейну в самому серці Аркадії можна як кілька годин, так і весь день — і від цього напряму залежатиме ціна квитка. Hawaii працює з 9:00 до 19:00. Основна зона Aloha включає всі гірки та атракціони, шезлонг, ресторан і шафку для речей. У будні дорослий квиток коштує 1000 грн з 9:00 до 14:00, 1150 грн з 14:00 до 19:00 та 1500 грн на весь день, дитячий — 850, 1000 та 1400 грн відповідно. З п’ятниці по неділю ціни становлять 1080–1580 грн для дорослих та 930–1480 грн для дітей.

Аквапарк "Hawaii". Фото: aquapark-hawaii.com.ua

Для тих, хто хоче більше комфорту, працює VIP-зона Aqualina. Тут є окремий ресторан, індивідуальний сервіс, рушник, джакузі з підігрівом, бар на воді та комфортні шезлонги. Крім того, VIP-квиток дає право проходити до гірок поза загальною чергою та користуватися ліфтом. У будні такий відпочинок коштуватиме дорослому від 1300 до 2400 грн, дитині — від 1000 до 1700 грн. З п’ятниці по неділю — 1380–2480 грн для дорослих та 1080–1780 грн для дітей.

Карта аквапарку "Hawaii". Фото: скріншот aquapark-hawaii.com.ua

Для компанії до десяти людей у Aqualina можна орендувати бунгало за 5000 грн із приватними шторками та системою туманного охолодження. Окремо можна взяти сейф за 250 грн або рушник у зоні Aloha за 200 грн; в Aqualina один рушник уже входить у вартість, а додатковий коштує 250 грн. Звичних знижок тут немає, проте імениннику дарують безкоштовний вхід за умови банкету від 10 осіб. Також на територію Aqualina дозволено приходити з маленькою собакою.

Аквапарк "Затока"

Для тих, хто цього літа обрав відпочинок у Затоці, — місцевий аквапарк при готелі. Для гостей готелю вхід до аквапарку безкоштовний. Для інших відвідувачів квиток діє протягом усього дня — з 10:00 до 18:00, а його вартість не залежить від часу приходу. У серпні дорослий квиток коштує 1400 грн замість 1600, дитячий — 1000 грн замість 1200. Діти до трьох років проходять безкоштовно у супроводі батьків.

Аквапарк "Затока". Фото: aquaparkzatoka.com.ua

Гостям зростом від 140 см доступні 11 водних гірок висотою від 12 до 14 метрів, а для дітей — 15 гірок, окремий басейн із підігрівом та водоспад. Також на території є великий басейн площею 5000 м², зона з течією, водомети та чотири гідромасажні зони. Протягом дня проводять аквааеробіку, йогу, конкурси, танці та пінні вечірки з аніматорами.

ГІрки в аквапарку "Затока". Фото: скріншот aquaparkzatoka.com.ua

Іменинники до 18 років можуть потрапити сюди безкоштовно за наявності документа, а для учасників бойових дій діє знижка 50% від повної вартості квитка. Квитки продають лише в день відвідування, а рушники на місці не видають, тому їх потрібно брати із собою.

Парк "Нью-Васюки"

Ще один варіант для відпочинку неподалік Одеси, і не лише водного — парк "Нью-Васюки" у селі Молодіжне. Сам парк працює щодня з 9:00 до 20:00, а водні локації — до 19:00. У будні повний квиток коштує 900 грн, пільговий — 700 грн, а у вихідні — 1200 та 1000 грн відповідно. Пільгова ціна діє для дітей від 6 до 13 років, УБД, ВПО, людей з інвалідністю I–II груп, багатодітних родин та відвідувачів старших за 70 років. Діти до шести років та іменинники у свій день народження можуть пройти безкоштовно за наявності документа.

Парк "Нью-Васюки". Фото: new-vasyuki.com.ua

За один квиток тут можна провести день не лише біля басейну. У вартість входять чотири водні зони — Акваленд, два Спрей-парки та Pool-zone. В Акваленді є шість дорослих і п’ять дитячих гірок та спільний басейн. У Спрей-парку — десятки водних елементів, гірки та дитячий басейн із гідромасажем, а в Pool-zone — басейни, зокрема дитячий із підігрівом, три дитячі гірки, водяна завіса та батутна арена.

Водні локації в парку "Нью-Васюки". Фото: скріншот new-vasyuki.com.ua

Повний квиток також відкриває доступ до 12 сухих атракціонів, серед яких тюбінг-парк, батути й тарзанки, а ще до тематичних локацій та зон із тваринами. Тож сюди можна їхати фактично на цілий день і чергувати водні розваги з іншими активностями. Водночас на територію водних зон не дозволяють приносити свою їжу та напої, а також приходити з домашніми тваринами — перекусити можна в кафе, піцерії або ресторані на території парку.

OASIS AQUA COMPLEX

Якщо хочеться залишитися в межах Одеси, можна звернути увагу на OASIS AQUA COMPLEX. У будні в основній зоні дорослий квиток коштує 800 грн з 9:00 до 14:00, 850 грн з 14:00 до 19:00 та 1100 грн на весь день. Дитячий — 650, 700 та 900 грн відповідно. З п’ятниці по неділю ціни трохи вищі: 900–1300 грн для дорослих та 700–950 грн для дітей. Дитячий тариф діє для гостей зростом до 140 см, а малеча до трьох років проходить безкоштовно.

OASIS AQUA COMPLEX. Фото: Insta @oasis_aquacomplex

Для більш комфортного відпочинку, є Lounge-зона. У будні дорослий квиток сюди коштує 1100–1600 грн, дитячий — 900–1100 грн, а з п’ятниці по неділю — 1300–1700 грн та 1000–1200 грн відповідно. До Lounge-квитка входять рушник, шезлонг, парасолька, персональна шафка та доступ до всієї інфраструктури комплексу — гірок, дитячого басейну, ігрового майданчика та розважальних програм. В основній зоні також доступні басейн, гірки, ресторан, бар, дитяча зона та водні батути.

Територія OASIS AQUA COMPLEX. Фото: скріншот oasis-aqua.com.ua

За додатковий комфорт доведеться доплатити окремо: бунгало коштує 2000 грн, рушник і сейф — по 200 грн, "Куб" та ліжко — по 1500 грн, ліжко Deluxe — 2000 грн, "Перлина" — 800 грн. Передбачені й спеціальні умови: для Героїв України вхід безкоштовний, учасникам бойових дій надають знижку 50%, людям з особливими потребами — 15%, так само 15% можна отримати при груповому відвідуванні від 10 осіб.

Аквапарк "Орбіта"

Серед бюджетніших варіантів є аквапарк при базі відпочинку "Орбіта" в Коблевому. Зараз тут діють акційні ціни: з понеділка по п’ятницю дорослий квиток коштує 700 грн, дитячий — 500 грн, а у вихідні — 800 та 600 грн відповідно. Звичайна вартість на день становить 1000 грн для дорослого та 800 грн для дитини. Аквапарк працює з 10:00 до 18:00, а діти зростом до 110 см проходять безкоштовно у супроводі дорослого.

Аквапарк "Орбіта". Фото: koblevo-orbita.com.ua

Для тих, хто зупиняється безпосередньо на базі відпочинку "Орбіта", окремо платити за водні розваги не потрібно — відвідування басейну, дорослого та дитячого аквапарків уже входить у вартість номера. Разом із проживанням гості отримують шезлонги та тіньові навіси, дитячу анімацію й доступ до ігрових майданчиків. Іменинники також можуть відвідати аквапарк безкоштовно, але потрібно мати оригінал паспорта та його копію.

Ціни в аквапарку "Орбіта". Фото: скріншот koblevo-orbita.com.ua

Є й кілька організаційних моментів. За браслет на вході залишають 200 грн застави, ще 100 грн — за шафку в роздягальні; обидві суми повертають після відвідування. Оренда сейфа коштує 100 грн. Один дорослий може супроводжувати не більше двох дітей. Аквапарк працює щодня, однак гірка "Знизу вгору" тимчасово закрита, а під час відключень електроенергії гірки не працюють.

Водні розваги в аквапарку. Фото: aquapark-hawaii.com.ua

Вибір водних розваг цього літа в Одесі справді великий. Можна вкластися у відносно бюджетний час біля води, а можна доплатити за комфорт і провести там майже весь день без поспіху. Тож тут уже все впирається не стільки в сам аквапарк, скільки у план на відпочинок — з дітьми, компанією друзів чи просто заради кількох годин у басейні наодинці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок у Коблевому в серпні та які умови пропонують готелі за різний бюджет. Через закриті пляжі частина комплексів робить ставку саме на басейни та власні зони відпочинку.

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