Відразу кілька районів в Одесі залишилися без світла

Фахівці обстежують мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Енергетики Одещини продовжують ремонтувати та оновлювати електромережі, щоб підтримувати їхню стабільну роботу. Частину робіт доводиться проводити терміново, через що споживачі можуть тимчасово залишатися без електроенергії. Чергове знеструмлення заплановане в Одесі 3 серпня. Воно торкнеться одразу кількох районів міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Де не буде світла

У понеділок, 3 серпня, енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" виконуватимуть невідкладний ремонт обладнання. Роботи триватимуть із 08:00. На цей час електроенергію частково вимкнуть у Київському, Приморському та Пересипському районах Одеси.

Крім того, протягом дня в Хаджибейському районі можливі короткочасні перерви в електропостачанні.

Тривалість робіт

Відновити електропостачання обіцяють о 19:00. Однак енергетики попереджають, що графік може змінитися. Якщо під час проведення робіт оголосять повітряну тривогу, терміни їх завершення можуть продовжити.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Ціна на електроенергію

Наразі одеські побутові споживачі сплачують фіксовану ставку — 4,32 грн за кВт·год. Ця ціна діє для більшості приватних будинків та квартир. Громадяни з двотарифними лічильниками суттєво економлять у нічний час:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року жителі Одеси продовжать оплачувати послуги водопостачання та водовідведення за чинними тарифами. Вони залишаються незмінними вже кілька років, однак найближчим часом вартість може зрости. "Інфоксводоканал" уже виніс на обговорення проєкт нових розцінок, які майже втричі перевищують нинішні.

Також Новини.LIVE писали, що у серпні жителі Одеси й надалі сплачуватимуть за природний газ за чинними тарифами. Попри складну ситуацію на енергетичному ринку та зростання витрат, вартість блакитного палива для побутових споживачів залишиться незмінною.