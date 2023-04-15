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Відсьогодні на Одещині починає діяти нерестова заборона лову риби

15 квітня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відсьогодні на Одещині починає діяти нерестова заборона лову риби
Люди вийшли на рибалку: Фото: pxhere
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З 15 квітня починає діяти заборона на вилов риби на деяких водоймах Одеської області. Ця захисні заходи вводиться для забезпечення безперешкодного проходження нерестових риб та збереження рибного резерву. 

Про це повідомляє Одеський рибпатруль. 

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Заборона на вилов риби діятиме на таких водоймах Одеської області:

  • з 15 квітня по 15 червня — на р. Дністер з рукавом Турунчук та заплавних озерах (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
  • з 15 квітня по 31 липня — в Дністровськомулимані з плавнями (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
  • з 15 квітня по 15 червня — в Кучурганськомуводосховищі;
  • з 15 квітня по 29 травня — р. Дунай (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
  • з 15 квітня по 15 червня – у придунайських озерах (оз. Ялпуг — Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Саф’ян, оз. Китай та ін.) та оз. Сасик;
  • з 15 квітня по 15 червня — у Стенцівсько — Жебріянських плавнях;
  • з 15 квітня по 15 червня – у Хаджибейському лимані.

Також на р. Дністер в межах Одеської області дозволена риболовля по всій береговій лінії окрім нерестовищ. Про їх розташування можна дізнатись за посиланням.

Заборона на лов бичка

З 1 травня до 15 червня діятиме заборона на промисловий лов бичка на Тилігульському та Шаболатському лиманах. У той же період діє заборона на лов у Тилігульському, Григорівському (Малому Аджалицькому), Дофінівському (Великому Аджалицькому), Шаболатському (Будацькому), Сухому Тузловських лиманах.

Зазначимо, в Одеській області планують розширити місця для рибалки. Вже сьогодні буде сформована робоча група, яка безпосередньо буде опрацьовувати це питання.

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