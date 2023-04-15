С сегодняшнего дня в Одесской области начинает действовать нерестовый запрет ловли рыбы

Люди вышли на рыбалку: Фото: pxhere

С 15 апреля начинает действовать запрет на лов рыбы на некоторых водоемах Одесской области. Эта защитная мера вводится для обеспечения беспрепятственного прохождения нерестовых рыб и сохранения рыбного резерва.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

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Запрет на лов рыбы будет действовать на таких водоемах Одесской области:

с 15 апреля по 15 июня — на р. Днестр с рукавом Турунчук и пойменных озерах (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

с 15 апреля по 31 июля — в Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

с 15 апреля по 15 июня — в Кучурганском водохранилище;

с 15 апреля по 29 мая — Дунай (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

с 15 апреля по 15 июня — в придунайских озерах (оз. Ялпуг — Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Сафьян, оз. Китай и др.) и оз. Сасык;

с 15 апреля по 15 июня — в Стенцовско — Жебрианских плавнях;

с 15 апреля по 15 июня — в Хаджибейском лимане.

Также на р. Днестр в пределах Одесской области разрешена рыбалка по всей береговой линии, кроме нерестилищ. Об их расположении можно узнать по ссылке.

Запрет на ловлю бычка

С 1 мая по 15 июня будет действовать запрет на промысловую ловлю бычка на Тилигульском и Шаболатском лиманах. В тот же период действует запрет на ловлю в Тилигульском, Григоровском (Малом Аджалицком), Дофиновском (Большом Аджалицком), Шаболатском (Будатьком), Сухом Тузловских лиманах.

Отметим, в Одесской области планируется расширить места для рыбака. Уже сегодня будет сформирована рабочая группа, которая будет непосредственно прорабатывать этот вопрос.