С сегодняшнего дня в Одесской области начинает действовать нерестовый запрет ловли рыбы
С 15 апреля начинает действовать запрет на лов рыбы на некоторых водоемах Одесской области. Эта защитная мера вводится для обеспечения беспрепятственного прохождения нерестовых рыб и сохранения рыбного резерва.
Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.
Запрет на лов рыбы будет действовать на таких водоемах Одесской области:
- с 15 апреля по 15 июня — на р. Днестр с рукавом Турунчук и пойменных озерах (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
- с 15 апреля по 31 июля — в Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
- с 15 апреля по 15 июня — в Кучурганском водохранилище;
- с 15 апреля по 29 мая — Дунай (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
- с 15 апреля по 15 июня — в придунайских озерах (оз. Ялпуг — Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Сафьян, оз. Китай и др.) и оз. Сасык;
- с 15 апреля по 15 июня — в Стенцовско — Жебрианских плавнях;
- с 15 апреля по 15 июня — в Хаджибейском лимане.
Также на р. Днестр в пределах Одесской области разрешена рыбалка по всей береговой линии, кроме нерестилищ. Об их расположении можно узнать по ссылке.
Запрет на ловлю бычка
С 1 мая по 15 июня будет действовать запрет на промысловую ловлю бычка на Тилигульском и Шаболатском лиманах. В тот же период действует запрет на ловлю в Тилигульском, Григоровском (Малом Аджалицком), Дофиновском (Большом Аджалицком), Шаболатском (Будатьком), Сухом Тузловских лиманах.
Отметим, в Одесской области планируется расширить места для рыбака. Уже сегодня будет сформирована рабочая группа, которая будет непосредственно прорабатывать этот вопрос.