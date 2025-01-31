Військовий з Маріуполя пішов у СЗЧ та отримав вирок

Військовий з автоматом. Фото ілюстративне: Ратинський В'ячеслав/УНІАН

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції



Водій взводу забезпечення батальйону логістики однієї з військових частин пішов у СЗЧ. Державне бюро розслідувань відкрило справу, а суд визнав фігуранта винним.

Про це Новини.LIVE дізнались із Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовослужбовець вибув у відпустку за сімейними обставинами на три доби, але не повернувся до своєї частини вчасно. Він повідомляв командира, що затримається, однак той відповів, що його вже подали в СЗЧ. Наміру ухилятися від служби чоловік не мав, оскільки вважав що не повернувся на з поважних причин. До того ж фігурант неодноразово звертався до РТЦК та СП за місцем проживання та військової частини, з намірами повернутися, однак йому відмовляли, посилаючись на наявність незавершеного кримінального провадження.

Яке покарання отримає

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч.5 ст.12 КК України як тяжкий злочин та не знайшов жодних пом’якшуючих обставин у справі. Військовослужбовця визнали винним і присудили п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про Сергія Гнезділова, який повернувся до лав ЗСУ. А також про вирок жінці, яка вкрала плащ у переході.

