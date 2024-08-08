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Вимагали хабар з перевізників — на Одещині затримали митників

8 серпня 2024 17:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
СБУ ліквідувала корупційну схему на Одеській митниці: затримано двох посадовців
Затримання митника за хабар в Одеській області. Фото: СБУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці. Двох посадовців митних органів затримали під час одержання хабаря з перевізника. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Деталі справи

Як встановило слідство, схему організував головний державний інспектор одного з митних постів. Він налагодив систему отримання хабарів від імпортерів за сприяння у ввезенні товарів народного споживання. Для забезпечення "успішної" реалізації схеми інспектор залучив колегу з митного посту сусідньої держави, який виступав посередником у переговорах та передачі неправомірної вигоди.

Вимагали хабар з перевізників — на Одещині затримали митників - фото 1
Затриманий митник. Фото: СБУ

При цьому перевізники, які відмовлялися платити хабар, стикалися з додатковими перевірками вантажів та документів, що призводило до затягування процесу митного контролю та зриву договірних зобов'язань щодо доставки продукції.

Затримання зловмисників

Оперативники СБУ затримали обох зловмисників "на гарячому" під час отримання 5 000 доларів за ввезення партії комплектуючих до мобільних пристроїв. Раніше було задокументовано ще один випадок отримання неправомірної вигоди. У ході обшуків у місці проживання та в автомобілі посадовця Одеської митниці правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на загальну суму понад 3,5 млн гривень.

Вимагали хабар з перевізників — на Одещині затримали митників - фото 2
Вилучені гроші у митників. Фото: СБУ

Яке покарання

Обом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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