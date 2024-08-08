СБУ ликвидировала коррупционную схему на Одесской таможне: задержаны два чиновника

Задержание таможенника за взятку в Одесской области. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила действующую на Одесской таможне коррупционную схему. Двух чиновников таможенных органов задержали при получении взятки с перевозчика. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Детали дела

Как установило следствие, механизм организовал главный государственный инспектор одного из таможенных постов. Он наладил систему получения взяток от импортеров за содействие в ввозе товаров народного потребления. Для обеспечения "успешной" реализации схемы инспектор привлек коллегу из таможенного поста соседнего государства, выступавшего посредником в переговорах и передаче неправомерной выгоды.

Задержанный таможенник. Фото: СБУ

При этом перевозчики, которые отказывались платить взятку, сталкивались с дополнительными проверками грузов и документов, что приводило к затягиванию процесса таможенного контроля и срыву договорных обязательств по доставке продукции.

Задержание злоумышленников

Оперативники СБУ задержали обоих злоумышленников "на горячем" при получении 5 000 долларов за ввоз партии комплектующих к мобильным устройствам. Ранее был задокументирован еще один случай получения неправомерной выгоды. В ходе обысков в месте жительства и в автомобиле чиновника Одесской таможни правоохранители изъяли наличные деньги в разной валюте на общую сумму более 3,5 млн гривен.

Изъятые деньги у таможенников. Фото: СБУ

Какое наказание

Обоим чиновникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжается расследование по установлению всех лиц, причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.