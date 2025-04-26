Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Виїзд до Молдови утруднений — ситуація на трасі Одеса-Рені arrow

Виїзд до Молдови утруднений — ситуація на трасі Одеса-Рені

26 квітня 2025 09:12
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні з Молдовою на Одещині
Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні уранці, 26 квітня, на трасі Одеса-Рені фіксується сильне ускладнення руху, а на деяких КПП сформувались великі черги на перетин держкордону. Тим, хто подорожує до Молдови доведеться затриматися у дорозі на декілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті поступово червонішає. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до молдавської Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Виїзд до Молдови утруднений — ситуація на трасі Одеса Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі теж перевантажена. Водіям також прийдеться вистояти в черзі на проходження митного контролю.

Виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні - фото 2
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

По дорозі до Румунії наразі ситуація трішки краща. На найближчому до Румунії поромному переході  пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" доведеться затриматися, але не довго. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське та Броска. Також є затор через канал Кофа.

Виїзд до Молдови утруднений — ситуація на трасі Одеса Рені - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, на Одещині у розпалі весняна посівна кампанія, проте нестача вологи та ризики приморозків створили нові виклики для аграріїв. Також ми повідомляли, що сьогодні в Одесі та області очікують сильні пориви північного вітру, тому мешканців регіону закликали бути обережними та максимально обмежити переміщення.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама