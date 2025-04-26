Черги на кордоні з Молдовою на Одещині

Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 26 квітня, на трасі Одеса-Рені фіксується сильне ускладнення руху, а на деяких КПП сформувались великі черги на перетин держкордону. Тим, хто подорожує до Молдови доведеться затриматися у дорозі на декілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті поступово червонішає. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до молдавської Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі теж перевантажена. Водіям також прийдеться вистояти в черзі на проходження митного контролю.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

По дорозі до Румунії наразі ситуація трішки краща. На найближчому до Румунії поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" доведеться затриматися, але не довго. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське та Броска. Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Нагадаємо, на Одещині у розпалі весняна посівна кампанія, проте нестача вологи та ризики приморозків створили нові виклики для аграріїв. Також ми повідомляли, що сьогодні в Одесі та області очікують сильні пориви північного вітру, тому мешканців регіону закликали бути обережними та максимально обмежити переміщення.