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На Одесу насувається циклон — городян закликають бути обережними

25 квітня 2025 17:16
Світлана Силенко - Редактор
В Одесі завтра очікуються потужні пориви північного вітру, яка небезпека
Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 26 квітня в Одесі та області очікують сильні пориви північного вітру. У зв'язку з цим мешканців регіону закликали бути обережними та максимально обмежити переміщення.

Про це повідомляють у ЖКС Одеси.

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Сильні пориви вітру

За повідомленням Гідрометцентру завтра вдень в Одесі та області очікуються пориви північного вітру 15-17 м/с. У зв'язку з погіршенням погодних умов містян просять обмежити переміщення та поїздки. Особливо це стосується літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Рекомендують також не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами. Оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

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Попередження від ЖКС Одеси. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про автобуси до кладовищ. А також про якість повітря в Одесі.

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