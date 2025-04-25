В Одессе завтра ожидаются мощные порывы северного ветра, какая опасность

На Одессу надвигается циклон — горожан призывают быть осторожными
Завтра, 26 апреля в Одессе и области ожидаются сильные порывы северного ветра. В связи с этим жителей региона призвали быть осторожными и максимально ограничить перемещение.
Об этом сообщают в ЖКС Одессы.
Сильные порывы ветра
По сообщению Гидрометцентра завтра днем в Одессе и области ожидаются порывы северного ветра 15-17 м/с. В связи с ухудшением погодных условий горожан просят ограничить перемещение и поездки. Особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин. Рекомендуют также не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями. Поскольку в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.
Напомним, недавно мы писали об автобусах до кладбищ. А также о качестве воздуха в Одессе.
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