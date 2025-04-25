В Одессе завтра ожидаются мощные порывы северного ветра, какая опасность

Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 26 апреля в Одессе и области ожидаются сильные порывы северного ветра. В связи с этим жителей региона призвали быть осторожными и максимально ограничить перемещение.

Об этом сообщают в ЖКС Одессы.

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Сильные порывы ветра

По сообщению Гидрометцентра завтра днем в Одессе и области ожидаются порывы северного ветра 15-17 м/с. В связи с ухудшением погодных условий горожан просят ограничить перемещение и поездки. Особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин. Рекомендуют также не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями. Поскольку в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Предупреждение от ЖКС Одессы. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об автобусах до кладбищ. А также о качестве воздуха в Одессе.