Виїзд з Одеси до Молдови ускладнено: дороги перевантажені

Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Станом на ранок на 5 серпня на шляху до пунктів пропуску з Молдовою зафіксовано великі черги. Через затори тривалість подорожі значно збільшилася. Водіїв закликають враховувати ці обставини при плануванні поїздок та моніторити ситуацію на дорогах за допомогою карт в реальному часі.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори до Паланки

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі зафіксовано сильні затримки руху. Затори спостерігається на виїзді поблизу Нижньодністровського парку та найбільше скупчення транспорту — безпосередньо на під’їзді до КПП. Орієнтовна тривалість поїздки на цій ділянці становить 1 годину 27 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Проїзд до паромної переправи "Орлівка" також дещо сповільнений через скупчення транспорту. Зокрема, ускладнено в’їзд на транзитну ділянку у Молдові та її подальше проходження. Плануйте свій маршрут з урахуванням того, що поїздка триватиме щонайменше 4 години 4 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на шляху до Рені

Рух у напрямку КПП "Рені — Джюрджюлешть" на цей час також ускладнений. Затори зафіксовані на під’їздах до транзитної ділянки молдовського кордону. Орієнтовний час у дорозі складе близько 4 годин 49 хвилини. Водночас вибір альтернативного маршруту через територію сусідньої держави збільшить тривалість поїздки до понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.