Затори на пунктах виїзду за кордон — де саме

Затори до пунктів виїзду. Фото: скриншон

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

У п’ятницю, 31 січня знову значні затори на трасі Одеса-Рені, а на пропускних пунктах великі черги автомобілістів. Охочім перетнути кордон доведеться кілька годин простояти на дорозі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на пунктах пропуску до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є величезний затор у районі Національного природного парку "Нижньодністровський" перед КПП. На останній ділянці тягнучка сягає декількох кілометрів, тому рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні не менше трьох годин. На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також є черга, яка сягає близько кілометра.

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Пункти пропуску в бік Румунії

Значно краща ситуація на дорогах в бік Румунії. На пункті "Рені — Джурджулешт" черг на виїзд з України майже немає. Але спостерігається невелике скупчення автівок у межах Сарати і в селі Холмське, а також на "Орлівці". Крім того, є тягнучка через канал Кофа.

Затори на КПП Рені — Джурджулешть. Фото: скриншот

Нагадаю, нещодавно ми писали про оновлений розклад приміських поїздів. А Також про те чому тепер буде легше дістатися до Румунії.