Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот

Сьогодні вранці, 8 березня, на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори. Окрім цього, на пунктах пропуску утворилися черги, тому водіям доведеться затриматися для проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника та перед КПП, що розташовується в районі Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні вранці понад годину. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка".

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 8 березня, російські безпілотники атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси. Пізніше у ДСНС показали наслідки.