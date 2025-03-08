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В Одесі масштабні пожежі після атаки РФ — фото наслідків удару

8 березня 2025 02:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через атаку російських дронів-камікадзе на Одесу зайнялися масштабні пожежі
Пожежники борються з вогнем після атаки на Одесу російських окупантів. Фото: ДСНС Одещини
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Одесі пожежники продовжують боротись з вогнем, який охопив цивільні та промислові споруди після вчорашньої вечірньої атаки безпілотників російських окупантів. Зараз фахівці з'ясовують масштаби руйнувань інфраструктури та пошкоджень приватних помешкань.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Згідно з інформацією мера міста Генадія Труханова, внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки. На місці події працюють рятувальники та оперативні служби міста. 

В Одесі масштабні пожежі після атаки РФ — фото наслідків удару - фото 1
Через падіння уламків загорілась та вибухнула машина. Фото: ДСНС Одещини

Труханов зазначив, що КП "Міські дороги" вже прибирає проїжджу частину, щоб вранці на маршрути вийшов громадський транспорт. Зранку на ліквідацію наслідків також виїде спецтехніка.

В Одесі масштабні пожежі після атаки РФ — фото наслідків удару - фото 2
Рятувальники гасять вогонь і у цивільних спорудах. Фото: ДСНС Одещини

Також мер пообіцяв, що за необхідності буде розгорнуто оперативний штаб, де можна буде подати документи на грошову державну компенсацію та допомогу з міського бюджету.

В Одесі масштабні пожежі після атаки РФ — фото наслідків удару - фото 3
Автомагазин після атаки дронів РФ. Фото: ДСНС Одещини

Водночас у ДСНС Одещини повідомили, що у результаті удару спалахнули ангар зі сільськогосподарською технікою, будівлі СТО, автомагазин, сонячні панелі, що були складені на відкритій території та чотириповерхова промислова будівля. 

Раніше ми писали, що через нічний обстріл Одеської області 7 березня понад 20 тисяч мешканців залишились без світла.

Також ми повідомляли, що ввечері 7 березня вибухи лунали і в Харкові.

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