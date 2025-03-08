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В Одессе масштабные пожары после атаки РФ — фото последствий

8 марта 2025 02:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Из-за атаки российских дронов-камикадзе на Одессу загорелись масштабные пожары
Пожарные борются с огнем после атаки на Одессу российских оккупантов. Фото: ГСЧС Одесской области
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Одессе пожарные продолжают бороться с огнем, который охватил гражданские и промышленные сооружения после вчерашней вечерней атаки беспилотников российских оккупантов. Сейчас специалисты выясняют масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений частных домов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Согласно информации мэра города Геннадия Труханова, в результате атаки повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома. На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы города.

В Одесі масштабні пожежі після атаки РФ — фото наслідків удару - фото 1
Из-за падения обломков загорелась и взорвалась машина. Фото: ГСЧС Одесской области

Труханов отметил, что КП "Городские дороги" уже убирает проезжую часть, чтобы утром на маршруты вышел общественный транспорт. Утром на ликвидацию последствий также выедет спецтехника.

В Одесі масштабні пожежі після атаки РФ — фото наслідків удару - фото 2
Спасатели тушат огонь и в гражданских сооружениях. Фото: ГСЧС Одесской области

Также мэр пообещал, что при необходимости будет развернут оперативный штаб, где можно будет подать документы на денежную государственную компенсацию и помощь из городского бюджета.

В Одесі масштабні пожежі після атаки РФ — фото наслідків удару - фото 3
Автомагазин после атаки дронов РФ. Фото: ГСЧС Одесской области

В то же время в ГСЧС Одесской области сообщили, что в результате удара вспыхнули ангар с сельскохозяйственной техникой, здания СТО, автомагазин, солнечные панели, которые были сложены на открытой территории и четырехэтажное промышленное здание.

Ранее мы писали, что из-за ночного обстрела Одесской области 7 марта более 20 тысяч жителей остались без света.

Также мы сообщали, что вечером 7 марта взрывы раздавались и в Харькове.

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