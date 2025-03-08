Из-за атаки российских дронов-камикадзе на Одессу загорелись масштабные пожары

В Одессе масштабные пожары после атаки РФ — фото последствий
В Одессе пожарные продолжают бороться с огнем, который охватил гражданские и промышленные сооружения после вчерашней вечерней атаки беспилотников российских оккупантов. Сейчас специалисты выясняют масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений частных домов.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Какие последствия атаки оккупантов
Согласно информации мэра города Геннадия Труханова, в результате атаки повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома. На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы города.
Труханов отметил, что КП "Городские дороги" уже убирает проезжую часть, чтобы утром на маршруты вышел общественный транспорт. Утром на ликвидацию последствий также выедет спецтехника.
Также мэр пообещал, что при необходимости будет развернут оперативный штаб, где можно будет подать документы на денежную государственную компенсацию и помощь из городского бюджета.
В то же время в ГСЧС Одесской области сообщили, что в результате удара вспыхнули ангар с сельскохозяйственной техникой, здания СТО, автомагазин, солнечные панели, которые были сложены на открытой территории и четырехэтажное промышленное здание.
Ранее мы писали, что из-за ночного обстрела Одесской области 7 марта более 20 тысяч жителей остались без света.
Также мы сообщали, что вечером 7 марта взрывы раздавались и в Харькове.
Читайте Новини.LIVE!