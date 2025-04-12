Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Виїзд за кордон — стала відома ситуація на трасі Одеса-Рені
У суботу вранці, 12 квітня, на головній трасі Бессарабії, Одеса-Рені, спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин на проходження митного пункту.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови. Там затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.
Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"
Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.
Нагадаємо, патрульні поліцейські працюватимуть з TruCAM на 17 нових ділянках на Одещині. Також ми писали, що поромне сполучення між Одещиною і Грузією відновлено.
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