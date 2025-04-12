Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

У суботу вранці, 12 квітня, на головній трасі Бессарабії, Одеса-Рені, спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин на проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови. Там затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, патрульні поліцейські працюватимуть з TruCAM на 17 нових ділянках на Одещині. Також ми писали, що поромне сполучення між Одещиною і Грузією відновлено.