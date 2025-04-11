Кількість TruCAM на Одещині збільшать

Поліцейський з TruCAM. Фото ілюстративне: Главком

Відсьогодні, 11 квітня, патрульні поліцейські працюватимуть з TruCAM ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів України. 17 з них розташовані на Одещині.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

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Навіщо потрібні TruCAM

TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання. Загалом на трасах України працюватиме 160 таких приладів. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.

Де ще з'являться TruCAM на Одещині. Фото: Патрульна поліція

Як працюють з TruCAM

У місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці, запевняють правоохоронці.

"Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Будьте відповідальними! Дотримання правил рятує життя", — йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про півмільйона на велоінфраструктуру Одеси. А також про нові кругові розв'язки в місті.