Количество TruCAM в Одесской области увеличат

Полицейский с TruCAM. Фото иллюстративное: Главком

Начиная с сегодняшнего дня, 11 апреля, патрульные полицейские будут работать с TruCAM еще на 25 новых участках дорог и улиц населенных пунктов Украины. 17 из них находятся в Одесской области.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

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Зачем нужны TruCAM

TruCAM применяются преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Это дает более высокую эффективность контроля за соблюдением скоростного режима благодаря сочетанию методов измерения. Всего на трассах Украины будет работать 160 таких приборов. Измерение скорости будет осуществляться на 338 участках дорог.

Где еще появятся TruCAM в Одесской области. Фото: Патрульная полиция

Как работают с TruCAM

В местах использования TruCAM устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками будут стоять на видимом месте, уверяют правоохранители.

"Превышение скорости — одна из самых распространенных причин ДТП. Будьте ответственными! Соблюдение правил спасает жизни",— говорится в сообщении патрульной полиции.

Напомним. недавно мы писали о полумиллионе на велоинфраструктуру Одессы. А также о новых круговых развязках в городе.