Виїжджайте прямо зараз — затори на прикордонних з Одещиною КПП
У понеділок, 7 квітня, є величезні затори на трасі Одеса — Рені. На прикордонних КПП до Молдови спостерігаються значні черги, проте у бік Румунії поки що їх майже немає.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є два значні затори. Простояти в тягнучці доведеться більше ніж півтори години. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора", проте траса на цій ділянці не перенавантажена. На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, проте не великі.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там майже немає. Проте спостерігаються невеликі скупчення машин біля каналу Кофа через ремонтні роботи. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі дорога вільна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про будівництво нової дороги. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.
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