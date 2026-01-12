Відео
Головна Одеса Ворог б'є по цивільних на Одещині — наслідки денної атаки

Ворог б'є по цивільних на Одещині — наслідки денної атаки

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 12:31
Ворожий дрон пошкодив винзавод у Білгород-Дністровському районі
Пожежа на винзаводі Одещини після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росіяни не припиняють атакувати Одещину. Під ударом прицільно опиняється цивільна інфраструктура. Цього разу постраждав завод у Білгород-Дністровському. Пошкоджено будівлю, на місці сталася пожежа.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

Ворог не припиняє атаки на цивільні об’єкти Одещини. Під час сьогоднішнього удару в Білгород-Дністровському районі постраждав винзавод — пошкоджено дах виробничої будівлі, що спричинило пожежу. Рятувальники вже ліквідовують вогонь, щоб запобігти його поширенню на сусідні споруди.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення регіону. Відповідні служби працюють на місці та ліквідовують наслідки удару. Інформації про людей, які могли постраждати, наразі немає.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вдень, 12 січня було чутно вибухи. Також ми писали, що вночі РФ атакувала цивільну інфраструктуру Києва.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси Білгород-Дністровський атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
