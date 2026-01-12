Видео
Главная Одесса Враг бьет по гражданским на Одесчине — последствия дневной атаки

Враг бьет по гражданским на Одесчине — последствия дневной атаки

Дата публикации 12 января 2026 12:31
Вражеский дрон повредил винзавод в Белгород-Днестровском районе
Пожар на винзаводе Одесской области после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россияне не прекращают атаковать Одесскую область. Под ударом прицельно оказывается гражданская инфраструктура. На этот раз пострадал завод в Белгород-Днестровском. Повреждено здание, на месте произошел пожар.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Враг не прекращает атаки на гражданские объекты Одесской области. Во время сегодняшнего удара в Белгород-Днестровском районе пострадал винзавод - повреждена крыша производственного здания, что привело к пожару. Спасатели уже ликвидируют огонь, чтобы предотвратить его распространение на соседние сооружения.

Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения региона. Соответствующие службы работают на месте и ликвидируют последствия удара. Информации о людях, которые могли пострадать, пока нет.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе днем, 12 января были слышны взрывы. Также мы писали, что ночью РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Киева.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы Белгород-Днестровский атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
