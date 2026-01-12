Вражеский дрон повредил винзавод в Белгород-Днестровском районе

Враг бьет по гражданским на Одесчине — последствия дневной атаки
Россияне не прекращают атаковать Одесскую область. Под ударом прицельно оказывается гражданская инфраструктура. На этот раз пострадал завод в Белгород-Днестровском. Повреждено здание, на месте произошел пожар.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
Враг не прекращает атаки на гражданские объекты Одесской области. Во время сегодняшнего удара в Белгород-Днестровском районе пострадал винзавод - повреждена крыша производственного здания, что привело к пожару. Спасатели уже ликвидируют огонь, чтобы предотвратить его распространение на соседние сооружения.
Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения региона. Соответствующие службы работают на месте и ликвидируют последствия удара. Информации о людях, которые могли пострадать, пока нет.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе днем, 12 января были слышны взрывы. Также мы писали, что ночью РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Киева.
