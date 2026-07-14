Ворожий удар по Одещині: масштабні пожежі на підприємствах

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія продовжує невпинно атакувати Одеську область. Внаслідок чергового удару пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. На двох підприємствах виникли пожежі, також знищень зазнали будівлі та транспорт. За попередніми даними, люди не постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Палали підприємства

Унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено територію одного з підприємств. Удар зруйнував будівлі авторемонтних майстерень, господарську споруду та бензовоз. Також пошкоджені 11 вантажних автомобілів і один легковик. Після влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

На іншому підприємстві через атаку загорілися резервуари із соняшниковою олією. Над ліквідацією пожежі працювали підрозділи ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. На місцях продовжують працювати всі відповідні служби, які фіксують наслідки атаки.

Що відомо про обстріли

За ніч тривогу на Одещині оголошували сім разів. Перша пролунала о 00:57 для Білгороді-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників. О 01:18 сигнал загрози був для Одеського району. О 01:29 дали відбій.

Наступна хвиля загрози була знову для півдня області о 01:52 і тривала до 02:16. З 05:56 до 06:07 була загроза застосування дронів для Одеського району.

О 07:23 знову пролунала повітряна тривога для Одеського району. Захисники неба повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку обласного центру. О 07:58 загрозу ліквідували. Однак згодом, о 08:09 на район полетіли ракети. Відбій дали о 08:13. З 08:37 і дотепер знову літають реактивні БпЛА у напрямку Одеси.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованих атак РФ на порт Чорноморська в ніч із 10 на 11 та з 11 на 12 липня були пошкоджені термінали компанії "Кернел". Через значні руйнування підприємство змушене було повністю зупинити роботу експортного комплексу.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапило цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке розвантажувало мінеральні добрива. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Також пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.