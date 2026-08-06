З Одеси до Молдови не проїхати: сильні ускладнення руху

Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Зараз, 6 серпня на дорогах до пунктів пропуску з Молдовою утворилися значні затори. Найбільше скупчення транспорту зафіксували перед КПП "Паланка — Маяки — Удобне", а також у напрямку Орлівки та Рені. Через це час у дорозі суттєво збільшився. Водіям радять враховувати ситуацію під час планування поїздок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори до Паланки

Найскладніша ситуація спостерігається на під'їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Затор починається ще біля населеного пункту Маяки, далі ускладення руху фіксується поблизу Нижньодністровського національного природного парку, а також скупчення автомобілів — є безпосередньо перед КПП. За даними Google Maps, орієнтовний час у дорозі на цій ділянці становить близько 1 години 25 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Ускладнення у напрямку Орлівки

У напрямку паромного пункту пропуску "Орлівка" рух також ускладнений. Затори утворилися перед транзитною ділянкою територією Молдови. Далі шлях вільний. Наразі дорога до переправи займає приблизно 4 години 12 хвилини.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на шляху до Рені

Ускладнений рух фіксують і на шляху до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Найбільші затори спостерігаються перед транзитною ділянкою молдовського кордону. Орієнтовний час у дорозі становить 4 години 27 хвилин, а альтернативний маршрут через територію Молдови може збільшити тривалість поїздки до понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.