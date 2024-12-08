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За кордон треба виїжджати негайно — затори на трасі Одеса-Рені

8 грудня 2024 17:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії сьогодні увечері
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У вечір 8 грудня на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори у напрямку південних кордонів. Водії, які прямують до південних кордонів з Молдовою та Румунією, змушені стояти у кілометрових чергах. Тому мандрівникам варто поквапитись з виїздом, щоб встигнути до комендантської години. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Паланки

За даними сервісу, на ділянках дороги до пунктів пропуску в Паланці та Старокозачому утворилися масштабні затори, які призводять до затримок у пересуванні для всіх, хто прямує на південь з метою перетину кордону з Молдовою або Румунією. Затримка у русі спостерігається у районі Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що свідчить про серйозне уповільнення руху. 

Затор до Паланки
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Затори тут позначені помаранчевим кольором, що вказує на меншу, проте все ще відчутну інтенсивність затримок.

Затор до Старокозачого
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки та Рені

Значний рух спостерігається й на інших напрямках, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску з Румунією. Так, на ділянці траси поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска та Ізмаїл рух автівок також сильно уповільнений. Зокрема, у напрямку КПП "Орлівка" — основного пункту пропуску на румунському кордоні — зафіксовано великі черги на виїзд.

Затор до Рені
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але на в'їзді утворився затор, позначений червоним кольором на мапі. 

Нагадаємо, в автобусі Одеса-Швайнфурт жінка везла шоколадні цукерки із наркотиками. Також стало відомо, що росіяни готуються завдати ударів тому накопичують ресурси.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон

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