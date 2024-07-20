Кораблі ЧФ РФ у морях станом на сьогодні, 20 липня: де є ракетоносії

Бойовий корабель на чергуванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на суботу, 20 липня, російський флот продовжує маневрувати в морях. Один з кораблів з Азовського моря окупанти завели в пункт базування. Однак відсутність бойових кораблів у Чорному морі не зменшує загрози для Одещини через можливість запуску ракет "Калібр" з портових зон.

Про це у суботу, 20 липня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога у морях

Чорне море — ворожі кораблі відсутні.

Азовське море — там перебувають три російські кораблі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Середземне море — один ракетоносій з можливим залпом до 8 ракет "Калібр".

Рух флоту росіян станом на 20 липня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракур": "Циклон", "Амур" та "Туча". На даний момент "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV.

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМ

Більше про флот окупантів

Нагадаємо, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.

Ми також писали, що практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів. Однак з часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.