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Загроза з боку моря — Росія вивела ракетоносії

27 лютого 2025 10:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Ракетоносії біля Одещини — яка загроза
Кулемет на ракетоносії. Фото ілюстративне: РБК-Україна
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Російські ракетоносії продовжують створювати загрозу в акваторії  Середземного моря. Сьогодні зранку, 27 лютого, РФ знову вивела на патрулювання чотири носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі немає російських військових кораблів. Проте у Середземному зафіксували 4 судна РФ, 3 з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторії Азовського моря активності російського флоту також не зафіксовано.

Загроза у морях —російські ракетоносій на патрулюванні - фото 1
Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря зайшли два кораблі. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ зайшли чотири судна. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Румунія збиватиме російські дрони. А також про те, як у Миколаєві готуються до ядерного вибуху.

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