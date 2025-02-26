Ядерний удар — у Миколаєві знайшли рішення

Ядерний вибух. Фото ілюстративне: explainer

Управління з надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради опублікувало алгоритм дій під час ядерного вибуху. Проте окрім практичних порад, жодних пояснень посту рятувальники не надали.

Про це повідомило Управління з надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради.

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Поради на випадок ядерного удару

Управління з надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради надало наступні поради:

Помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей.

Лягайте на землю. Спробуйте знайти в секундній доступності заглиблення або виступ, за яким можна сховатись від ударної хвилі та уламків.

Спробуйте закрити всі відкриті частини тіла: ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкладіть руки під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань.

За можливості, прикрийте вуха навушниками — це захист від баротравми.

Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них. Однак ці підручні засоби не можуть повністю захистити від внутрішнього опромінення. Тому важливо якнайшвидше потрапити в укриття.

Поради на випадок ядерного вибуху. Фото: Управління з НС Миколаївської міськради

Миколаївські рятувальники наголосили, що у разі ядерного удару такі дії можуть врятувати життя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відкриття курсів водіїв для ветеранів в Миколаєві. А також про подорожчання проїзду у міському транспорті.