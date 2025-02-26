Ядерний удар — у Миколаєві знайшли рішення

У Миколаєві готуються до ядерного удару — ДСНС дало рекомендації
Управління з надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради опублікувало алгоритм дій під час ядерного вибуху. Проте окрім практичних порад, жодних пояснень посту рятувальники не надали.
Про це повідомило Управління з надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради.
Поради на випадок ядерного удару
Управління з надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради надало наступні поради:
- Помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей.
- Лягайте на землю. Спробуйте знайти в секундній доступності заглиблення або виступ, за яким можна сховатись від ударної хвилі та уламків.
- Спробуйте закрити всі відкриті частини тіла: ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкладіть руки під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань.
- За можливості, прикрийте вуха навушниками — це захист від баротравми.
- Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них. Однак ці підручні засоби не можуть повністю захистити від внутрішнього опромінення. Тому важливо якнайшвидше потрапити в укриття.
Миколаївські рятувальники наголосили, що у разі ядерного удару такі дії можуть врятувати життя.
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