Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Миколаєві готуються до ядерного удару — ДСНС дало рекомендації arrow

У Миколаєві готуються до ядерного удару — ДСНС дало рекомендації

26 лютого 2025 21:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Ядерний удар — у Миколаєві знайшли рішення
Ядерний вибух. Фото ілюстративне: explainer
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Управління з надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради опублікувало алгоритм дій під час ядерного вибуху. Проте окрім практичних порад, жодних пояснень посту рятувальники не надали.

Про це повідомило Управління з надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради.

Читайте також:

Поради на випадок ядерного удару

Управління з надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради надало наступні поради:

  • Помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей.
  • Лягайте на землю. Спробуйте знайти в секундній доступності заглиблення або виступ, за яким можна сховатись від ударної хвилі та уламків.
  • Спробуйте закрити всі відкриті частини тіла: ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкладіть руки під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань.
  • За можливості, прикрийте вуха навушниками — це захист від баротравми.
  • Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них. Однак ці підручні засоби не можуть повністю захистити від внутрішнього опромінення. Тому важливо якнайшвидше потрапити в укриття.
Ядерний удар — миколаївські рятувальники розповіли що робити - фото 1
Поради на випадок ядерного вибуху. Фото: Управління з НС Миколаївської міськради

Миколаївські рятувальники наголосили, що у разі ядерного удару такі дії можуть врятувати життя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відкриття курсів водіїв для ветеранів в Миколаєві. А також про подорожчання проїзду у міському транспорті.

Одеса ДСНС Миколаїв Новини Одеси ядерна війна
Реклама
Реклама
Реклама