Ядерный удар - в Николаеве нашли решение

Ядерный взрыв. Фото иллюстративное: explainer

Управление по чрезвычайным ситуациям Николаевского горсовета опубликовало алгоритм действий во время ядерного взрыва. Однако кроме практических советов, никаких объяснений посту спасатели не предоставили.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Николаевского горсовета.

Читайте также:

Советы на случай ядерного удара

Управление по чрезвычайным ситуациям Николаевского горсовета предоставило следующие советы:

Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это грозит ожогом роговицы, вспышечной слепотой и ожогом глаз.

Ложитесь на землю. Попробуйте найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно спрятаться от ударной волны и обломков.

Попробуйте закрыть все открытые части тела: лягте ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложите руки под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.

По возможности, прикройте уши наушниками — это защита от баротравмы.

Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них. Однако эти подручные средства не могут полностью защитить от внутреннего облучения. Поэтому важно как можно быстрее попасть в укрытие.

Советы на случай ядерного взрыва. Фото: Управление по ЧС Николаевского горсовета

Николаевские спасатели отметили, что в случае ядерного удара такие действия могут спасти жизнь.

Напомним, недавно мы писали об открытии курсов водителей для ветеранов в Николаеве. А также о подорожании проезда в городском транспорте.