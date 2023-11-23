Загроза з Чорного моря — скільки ворожих кораблів на чергуванні

Російські кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 23 листопада, у морі залишається волога та туманна погода, через яку ворог був вимушений залишити більшість кораблів у пунктах базування. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Чорне море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожі кораблі;

в Азовському морі немає ворожого флоту;

в Середземному морі залишився один бойовий корабель.

Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 10 суден та одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 8 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Чорноморський флот більше не домінує у морі

Нагадаємо, російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином вони намагаються також тиснути на цивільні судна, які прямують гуманітарними коридорами.

Також ми писали, що Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.