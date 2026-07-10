Захист Одеси посилено: ВМС застосовують нову тактику

Гелікоптери над морем. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Останнім часом в Одесі стало помітно менше повітряних атак. Це пов'язано зі змінами в організації захисту над морем і розвитком нових засобів боротьби з повітряними цілями. Українські військові намагаються знищувати загрози ще до того, як вони наблизяться до узбережжя. Таку тенденцію називають позитивною.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Оборона моря

За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, військові постійно змінюють підходи до протидії російським атакам. Одним із результатів цієї роботи стало посилення захисту над морем, що вплинуло й на безпекову ситуацію в Одесі.

"Найбільш небезпечним є не реагувати на виклики. Ми реагуємо. Ви, може, помітили, в Одесі останнім часом стала трошки краща ситуація з атаками з повітря. Це тому, що ми змогли перенести трошки далі в море наші засоби для знищення", — зауважив Дмитро Плетенчук.

Дрони-перехоплювачі

Окрім інших засобів оборони, військові дедалі активніше застосовують дрони-перехоплювачі. Вони допомагають збивати повітряні цілі ще над морем, навіть попри те, що ВМС не є основною складовою системи протиповітряної оборони.

"Також ми розвиваємо дронову компоненту. Ми використовуємо перехоплювачі, хоча Військово-морські сили не є основною структурою протиповітряної оборони. З іншого боку, вони першими зустрічають атаки з моря, і цей напрямок ворог обирає не випадково, адже відбивати їх над водою складніш", — додав речник ВМС.

Безпека коридору

Також українські захисники працюють над тим, щоб повітряні цілі не долітали до цивільних суден, які користуються морським коридором. Саме тому більшість атак намагаються відбивати ще над морем.

"Ми захищаємо так само і Одесу, ми захищаємо наш зерновий коридор. Тому ми намагаємося більшість цих атак відбивати ще в морі, щоб вони просто не діставалися до цивільних суден. І ми робимо це успішно. Тенденція позитивна для нас", — підсумував Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично програла боротьбу за домінування в Чорному морі. За його словами, українські Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще донедавна багато хто вважав неможливим.

Також Новини.LIVE писали, що російські кораблі продовжують запускати крилаті ракети по Україні, але роблять це значно рідше, ніж на початку повномасштабної війни. Через загрозу українських атак більшість ракетоносіїв тепер не базуються в окупованому Криму. Водночас Росія посилює захист свого флоту, а Україна продовжує завдавати ударів по кораблях і підводних човнах.