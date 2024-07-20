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Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні ввечері — де водіям доведеться затриматись

20 липня 2024 17:29
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса - Рені: як сьогодні ввечері виїхати за кордон
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Незначні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 20 липня. Окрім цього, зафіксовані черги на виїзд та в'їзд в Україну на деяких КПП регіону.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді в село Паланка. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Також є затор на КПП у межах Нижньодністровського нацпарку. Перед самим пунктом пропуску — невелика черга.

Затори у напрямку Паланки 20 липня вечір
Затори у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червоніє, що свідчить про утруднений рух.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 20 липня вечір
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга. 

Дорога до Орлівки станом на вечір 20 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Але розмір її незначний.

Черги на КПП Рені. 20 липня, вечір
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 20 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 26,91 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".

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