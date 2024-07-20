Затори на трасі Одеса - Рені: як сьогодні ввечері виїхати за кордон

Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні ввечері — де водіям доведеться затриматись
Незначні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 20 липня. Окрім цього, зафіксовані черги на виїзд та в'їзд в Україну на деяких КПП регіону.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді в село Паланка. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Також є затор на КПП у межах Нижньодністровського нацпарку. Перед самим пунктом пропуску — невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червоніє, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Але розмір її незначний.
Ціни на пальне
За даними моніторингового порталу, 20 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,11 грн/л;
- А-95 — 56,52 грн/л;
- А-92 — 53,64 грн/л;
- дизельне пальне — 52,76 грн/л;
- скраплений газ — 26,91 грн/л.
Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.
Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".
Читайте Новини.LIVE!