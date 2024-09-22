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Затори у бік кордонів Молдови та Румунії — що відомо про рух трасою Одеса — Рені

22 вересня 2024 10:16
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні вранці, 22 вересня
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у неділю вранці, 22 вересня. Варто зазначити, що їхні розміри поки не є значними. Окрім цього, наразі збираються черги і з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликі скупчення автотранспорту, які спостерігаються на виїзді з Одеси, перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена жовтим і помаранчевим кольорами, що означає, що рух ускладнено. Перед самим пунктом черг не зафіксовано.

Рух трасою Одеса-Рені ускладнюється кожної хвилини — яка ситуація сьогодні уранці - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж невелика черга. На картах ця ділянка жовта, що свідчить про утруднений рух.

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Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 великих скупчень машин не зафіксовано. Натомість, досить велика черга спостерігається біля самої переправи. На картах ця ділянка позначена жовтим кольором.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. На карті ця ділянка синя, що означає вільний рух.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот​

 

Раніше ми повідомляли, що Одещина входить у ТОП-3 регіонів України за кількістю ввезених іноземних автівок. 

Також ВАКС розпочав розгляд позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про цивільну конфіскацію автомобіля матері посадовця міграційної служби в Одесі Андрія Морару. На думку прокурорів, машина є необґрунтованим активом.

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