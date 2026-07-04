Зеленський підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі

Володимир Зеленський. Фото: скріншот із відео

Штін Уляна Редактор стрічки новин

В Одесі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з випускниками та курсантами Інституту Військово-Морських Сил. Під час розмови обговорювали бойовий досвід українських ВМС, розвиток сучасного флоту та використання морських дронів.

Про це повідомив Зеленський у своїх соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

Розвиток військово-морської освіти та нова академія

Президент зазначив, що підписав указ про створення сучасної Військово-морської академії в Одесі. За його словами, новий заклад має стати центром сучасної військової освіти з актуальними підходами до навчання, практичним досвідом української армії та потужною матеріально-технічною базою.

Також Зеленський розповів про плани створення Українського національного пантеону. Він наголосив, що до нього мають увійти визначні історичні постаті, зокрема ті, хто був причетний до становлення Військово-Морських Сил України.

Підтримка поранених військових і робота медиків

Окремо президент повідомив, що відвідав в Одесі українських воїнів, які проходять лікування та реабілітацію після поранень. Він поспілкувався із захисниками, які воювали на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпровщині, а також захищали Кінбурнську косу й порт Одеси. Зеленський відзначив їх державними нагородами.

Також глава держави зустрівся з медиками, які рятують життя військових, проводять складні операції, надають хірургічну допомогу в умовах бойових дій та евакуйовують поранених. Медичних працівників також було відзначено державними нагородами.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський зазначив, що Росія фактично втратила можливість встановити домінування в Чорному морі. За його словами, Військово-морські сили України спільно з іншими складовими Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще нещодавно вважалося недосяжним.

Новини.LIVE писали, що Президент України у суботу, 4 липня, здійснив офіційний візит до Одеської області. Під час поїздки він провів координаційну нараду з командуванням Військово-Морських сил України, де обговорювали питання посилення безпеки південного регіону. Зокрема йшлося про збільшення кількості гелікоптерів для підвищення ефективності протиповітряної оборони.