Знищення гіпермаркету FOZZY: атака на Одесу три роки тому
14 серпня 2023 року Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Одесу. Під час удару був повністю знищений гіпермаркет FOZZY на Балківській. Також пошкодило житлові будинки та гуртожиток. Троє людей дістали поранення.
Журналісти Новини.LIVE вирішили згадати, що відбувалося у ту ніч.
Масована атака
Уночі 14 серпня 2023 року російські військові запустили по Одещині 15 ударних дронів Shahed-131/136 та вісім крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря. У місті кілька годин було чути роботу протиповітряної оборони.
Більшість ворожих безпілотників вдалося збити. Однак уламки спричинили руйнування цивільної забудови. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибило вікна, були пошкоджені автомобілі містян.
Також постраждали гуртожиток одного з навчальних закладів та житловий будинок. На трьох об'єктах спалахнули пожежі. Троє людей отримали поранення, двох із них госпіталізували.
Знищений FOZZY
Одним із найсерйозніших наслідків атаки стало знищення гіпермаркету FOZZY на Балківській. У будівлю влучила російська ракета "Калібр", після чого там спалахнула масштабна пожежа.
Рятувальники кілька годин боролися з вогнем. Після обстеження будівлі керівництво мережі повідомило, що гіпермаркет не підлягає відновленню. Відтоді FOZZY на Балківській не працює.
Що відомо про атаку
Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 00:56. Вже за хвилину стало відомо про рух ударних безпілотників із Чорного моря в напрямку Одещини та Миколаївщини.
О 01:13 в Одесі пролунав перший вибух. За даними ОК "Південь", тоді було чотири групи ударних БпЛА: три прямували в бік Одеси, ще одна — у напрямку Південного.
О 01:45 Одеська, Миколаївська та Херсонська області опинилися під ракетною загрозою. Приблизно через 15 хвилин стало відомо про рух ракет у напрямку Одеси. О 02:10 у місті пролунали повторні вибухи, а о 02:25 оголосили відбій загрози.
Втім, вже о 02:43 для Одеси знову виникла загроза ударних безпілотників. О 02:59 у місті пролунав вибух, о 03:13 — повторні вибухи. Остаточний відбій оголосили о 03:29.
Кримінальна справа
Після атаки Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — за фактом вчинення воєнних злочинів.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 14 серпня російські війська знову атакували Ізмаїльський район Одеської області. За інформацією оперативного штабу Ізмаїльської районної державної адміністрації, ворог завдав удару по інфраструктурі.
Також Новини.LIVE писали, що на Одещині російський реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. За попередніми даними, загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів і працівників поїзної бригади евакуювали. Серед них, на щастя, травмованих немає.
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