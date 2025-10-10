ЮНЕСКО моніторитиме руйнування Росією Херсонесу в Криму

Херсонес Таврійський в Криму. Фото ілюстративне: iloveukraine.com.ua

Росія продовжує нищити культурну спадщину на окупованих територіях України. ЮНЕСКО зафіксувала руйнування пам’ятки світового значення — Херсонесу Таврійського. Міжнародна спільнота засудила дії росіян.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

9 жовтня виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення про продовження моніторингу в тимчасово окупованому Криму. Це стало реакцією на звіт Генерального директора організації, де зазначено про значне погіршення ситуації на півострові. Йдеться про руйнування Росією українських культурних пам’яток, зокрема об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО — Херсонесу Таврійського та його хори. Крім цього, у звіті зафіксовано численні порушення прав людини: переслідування кримських татар, тиск на журналістів, знищення україномовної і кримськотатарської освіти, обмеження свободи віросповідання.

Делегація Чехії виступила від імені 44 держав-членів ЮНЕСКО із засудженням дій Росії в Криму. Вони наголосили на нищенні культурних і релігійних пам’яток, а також на шкоді довкіллю. Окремі заяви на підтримку України зробили Литва, Туреччина, Німеччина, Албанія та Чилі.

"Рішення Виконавчої ради підтверджує непохитну позицію більшості держав-членів ЮНЕСКО, спрямовану на захист міжнародного права, прав людини та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", — наголосили в МЗС України.

Постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко підкреслив, що продовження моніторингу є важливим кроком для збереження уваги світу до ситуації в Криму й протидії порушенням міжнародного права. У МЗС України заявили, що це рішення підтверджує підтримку більшістю держав-членів ЮНЕСКО міжнародного права та територіальної цілісності України в межах її кордонів.

