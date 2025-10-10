Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Знищення пам’яток історії в Криму — ЮНЕСКО стежить за ситуацією

Знищення пам’яток історії в Криму — ЮНЕСКО стежить за ситуацією

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 10:30
ЮНЕСКО моніторитиме руйнування Росією Херсонесу в Криму
Херсонес Таврійський в Криму. Фото ілюстративне: iloveukraine.com.ua

Росія продовжує нищити культурну спадщину на окупованих територіях України. ЮНЕСКО зафіксувала руйнування пам’ятки світового значення — Херсонесу Таврійського. Міжнародна спільнота засудила дії росіян.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Реклама
Читайте також:

Культурна спадщина

9 жовтня виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення про продовження моніторингу в тимчасово окупованому Криму. Це стало реакцією на звіт Генерального директора організації, де зазначено про значне погіршення ситуації на півострові. Йдеться про руйнування Росією українських культурних пам’яток, зокрема об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО — Херсонесу Таврійського та його хори. Крім цього, у звіті зафіксовано численні порушення прав людини: переслідування кримських татар, тиск на журналістів, знищення україномовної і кримськотатарської освіти, обмеження свободи віросповідання.

Делегація Чехії виступила від імені 44 держав-членів ЮНЕСКО із засудженням дій Росії в Криму. Вони наголосили на нищенні культурних і релігійних пам’яток, а також на шкоді довкіллю. Окремі заяви на підтримку України зробили Литва, Туреччина, Німеччина, Албанія та Чилі.

"Рішення Виконавчої ради підтверджує непохитну позицію більшості держав-членів ЮНЕСКО, спрямовану на захист міжнародного права, прав людини та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", — наголосили в МЗС України.

Постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко підкреслив, що продовження моніторингу є важливим кроком для збереження уваги світу до ситуації в Криму й протидії порушенням міжнародного права. У МЗС України заявили, що це рішення підтверджує підтримку більшістю держав-членів ЮНЕСКО міжнародного права та територіальної цілісності України в межах її кордонів.

Нагадаємо, ми писали, що Італія виділить кошти на реставрацію архітектурних пам'яток в Одесі. Також ми повідомляли, що лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив про знищення кримськотатарського народу.

Одеса Крим Одеська область ЮНЕСКО культура Новини Одеси спадщина
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації