ЮНЕСКО будет мониторить разрушение Россией Херсонеса в Крыму

Херсонес Таврический в Крыму. Фото иллюстративное: iloveukraine.com.ua

Россия продолжает уничтожать культурное наследие на оккупированных территориях Украины. ЮНЕСКО зафиксировала разрушение памятника мирового значения — Херсонеса Таврического. Международное сообщество осудило действия россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Культурное наследие

9 октября исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о продлении мониторинга во временно оккупированном Крыму. Это стало реакцией на отчет Генерального директора организации, где указано о значительном ухудшении ситуации на полуострове. Речь идет о разрушении Россией украинских культурных памятников, в частности объекта мирового наследия ЮНЕСКО — Херсонеса Таврического и его хоры. Кроме этого, в отчете зафиксированы многочисленные нарушения прав человека: преследование крымских татар, давление на журналистов, уничтожение украиноязычного и крымскотатарского образования, ограничение свободы вероисповедания.

Делегация Чехии выступила от имени 44 государств-членов ЮНЕСКО с осуждением действий России в Крыму. Они отметили уничтожение культурных и религиозных памятников, а также вред окружающей среде. Отдельные заявления в поддержку Украины сделали Литва, Турция, Германия, Албания и Чили.

"Решение Исполнительного совета подтверждает непоколебимую позицию большинства государств-членов ЮНЕСКО, направленную на защиту международного права, прав человека и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — отметили в МИД Украины.

Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко подчеркнул, что продолжение мониторинга является важным шагом для сохранения внимания мира к ситуации в Крыму и противодействия нарушениям международного права. В МИД Украины заявили, что это решение подтверждает поддержку большинством государств-членов ЮНЕСКО международного права и территориальной целостности Украины в пределах ее границ.

