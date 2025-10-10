Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Уничтожение памяток истории в Крыму — ЮНЕСКО следит за ситуацией

Уничтожение памяток истории в Крыму — ЮНЕСКО следит за ситуацией

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 10:30
ЮНЕСКО будет мониторить разрушение Россией Херсонеса в Крыму
Херсонес Таврический в Крыму. Фото иллюстративное: iloveukraine.com.ua

Россия продолжает уничтожать культурное наследие на оккупированных территориях Украины. ЮНЕСКО зафиксировала разрушение памятника мирового значения — Херсонеса Таврического. Международное сообщество осудило действия россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Реклама
Читайте также:

Культурное наследие

9 октября исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о продлении мониторинга во временно оккупированном Крыму. Это стало реакцией на отчет Генерального директора организации, где указано о значительном ухудшении ситуации на полуострове. Речь идет о разрушении Россией украинских культурных памятников, в частности объекта мирового наследия ЮНЕСКО — Херсонеса Таврического и его хоры. Кроме этого, в отчете зафиксированы многочисленные нарушения прав человека: преследование крымских татар, давление на журналистов, уничтожение украиноязычного и крымскотатарского образования, ограничение свободы вероисповедания.

Делегация Чехии выступила от имени 44 государств-членов ЮНЕСКО с осуждением действий России в Крыму. Они отметили уничтожение культурных и религиозных памятников, а также вред окружающей среде. Отдельные заявления в поддержку Украины сделали Литва, Турция, Германия, Албания и Чили.

"Решение Исполнительного совета подтверждает непоколебимую позицию большинства государств-членов ЮНЕСКО, направленную на защиту международного права, прав человека и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — отметили в МИД Украины.

Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко подчеркнул, что продолжение мониторинга является важным шагом для сохранения внимания мира к ситуации в Крыму и противодействия нарушениям международного права. В МИД Украины заявили, что это решение подтверждает поддержку большинством государств-членов ЮНЕСКО международного права и территориальной целостности Украины в пределах ее границ.

Напомним, мы писали, что Италия выделит средства на реставрацию архитектурных памятников в Одессе. Также мы сообщали, что лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил об уничтожении крымскотатарского народа.

Одесса Крым Одесская область ЮНЕСКО культура Новости Одессы наследство
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации