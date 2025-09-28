Италия выделит 32,5 млн евро на реставрацию памятников Одессы

Италия инвестирует в восстановление Одессы. Фото: ОГС

Одесса получит от правительства Италии миллионы евро на реставрацию знаковых архитектурных памятников. В список вошли художественный музей, филармония, литературный музей, Дворец бракосочетаний и Дом Зонтага. Именно здесь планируют создать Центр управления наследием ЮНЕСКО.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Средства на восстановление Одессы

В мэрии сообщили, что правительство Италии выделит Одессе 32,5 млн евро безвозвратной помощи на сохранение исторических памятников города. Речь идет о реализации грантового соглашения, подписанного на конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

Какие объекты реставрируют за средства от Италии

В перечень восстановления включили сразу шесть объектов: Одесский художественный музей, областную филармонию, литературный музей, Дворец бракосочетаний, а также легендарный Дом Зонтага на Приморском бульваре. Именно последний должен стать центром Центра управления наследием ЮНЕСКО. Здесь планируют сосредоточить экспертов, ресурсы и образовательные программы, которые помогут городу эффективно сохранять свое культурное наследие.

Италия консультирует одесских реставраторов

Кроме финансов, Италия оказывает и экспертную поддержку. Совместно со специалистами Римского суперинтендантства создана рабочая группа, консультирующая одесских реставраторов. Уже стартовали специальные образовательные программы, а также разрабатывается долгосрочный проект устойчивого управления культурными памятниками.

