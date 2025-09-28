Італія виділить 32,5 млн євро на реставрацію пам’яток Одеси

Італія інвестує у відновлення Одеси. Фото: ОМР

Одеса отримає від уряду Італії мільйони євро на реставрацію знакових архітектурних пам’яток. У список увійшли художній музей, філармонія, літературний музей, Палац одружень та Будинок Зонтага. Саме тут планують створити Центр управління спадщиною ЮНЕСКО.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Кошти на відновлення Одеси

У мерії повідомили, що уряд Італії виділить Одесі 32,5 млн євро безповоротної допомоги на збереження історичних пам’яток міста. Йдеться про реалізацію грантової угоди, підписаної на конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.

Які об'єкти реставрують за кошти від Італії

До переліку відновлення включили одразу шість об’єктів: Одеський художній музей, обласну філармонію, літературний музей, Палац одружень, а також легендарний Будинок Зонтага на Приморському бульварі. Саме останній має стати осередком Центру управління спадщиною ЮНЕСКО. Тут планують зосередити експертів, ресурси та освітні програми, які допоможуть місту ефективно зберігати свою культурну спадщину.

Італія консультує одеських реставраторів

Крім фінансів, Італія надає й експертну підтримку. Спільно з фахівцями Римського суперинтендантства створено робочу групу, що консультує одеських реставраторів. Вже стартували спеціальні освітні програми, а також розробляється довгостроковий проєкт сталого управління культурними пам’ятками.

