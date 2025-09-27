Квітковий автомат в Одесі: підприємець отримає 600 тис. грн

Жінка несе букети квітів. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі вирішили підтримати молодого підприємця, який планує встановити автомат для продажу квітів. Ідея дозволить купувати букети будь-якої пори доби. На розвиток бізнесу підприємець отримає від мерії половину суми, решту він вкладе власним коштом.

Про це стало відомо з засідання Конкурсної комісії з відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Флористичний автомат в Одесі

З засідання стало відомо, що проєкт флористичного автомата подав підприємець Микита Пінович, який уже має кілька квіткових магазинів в Одесі та інших містах України.

Згідно з поданим бізнес-планом, вартість проєкту становить 1,2 мільйона гривень. Половину цієї суми — 600 тисяч гривень — надає міська рада як фінансову підтримку. Ще 600 тисяч гривень підприємець вкладає зі свого прибутку.

Де встановлять квітковий автомат

Микита розповів, що ідея встановлення квіткових автоматів прийшла з Європи, де така практика вже поширена. За його словами, автомат буде розташований у торговельно-розважальному центрі чи бізнес-центрі, де завжди є попит на букети.

"Наші клієнти часто хочуть придбати квіти пізно ввечері або рано вранці, коли магазини ще зачинені. Автомат вирішить цю проблему — він дозволить обрати та купити свіжий букет у будь-який час доби", — пояснив підприємець під час презентації.

Зараз мережа квіткових магазинів, яку він розвиває разом із дружиною, працює вже не тільки в Одесі, а й у Києві та Львові. У місті біля Чорного моря магазини можна знайти на вулиці Ніни Строкатої та на вулиці Академіка Філатова.

Підприємець наголошує, що новий проєкт дозволить створити додаткові робочі місця: у команду планують запросити флориста й кур’єра-логіста для обслуговування автомата.

Нагадаємо, в Одесі запрацював сучасний бюветний комплекс з артезіанською свердловиною. Також ми писали, що на ринках мед коштує дорожче, ніж торік.