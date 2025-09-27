Цветочный автомат в Одессе: предприниматель получит 600 тыс. грн

Женщина несет букеты цветов. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе решили поддержать молодого предпринимателя, который планирует установить автомат для продажи цветов. Идея позволит покупать букеты в любое время суток. На развитие бизнеса предприниматель получит от мэрии половину суммы, остальное он вложит за свой счет.

Об этом стало известно с заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства в Одессе.

Флористический автомат в Одессе

Из заседания стало известно, что проект флористического автомата подал предприниматель Никита Пинович, который уже имеет несколько цветочных магазинов в Одессе и других городах Украины.

Согласно поданному бизнес-плану, стоимость проекта составляет 1,2 миллиона гривен. Половину этой суммы — 600 тысяч гривен — предоставляет городской совет в качестве финансовой поддержки. Еще 600 тысяч гривен предприниматель вкладывает из своей прибыли.

Где установят цветочный автомат

Никита рассказал, что идея установки цветочных автоматов пришла из Европы, где такая практика уже распространена. По его словам, автомат будет расположен в торгово-развлекательном центре или бизнес-центре, где всегда есть спрос на букеты.

"Наши клиенты часто хотят приобрести цветы поздно вечером или рано утром, когда магазины еще закрыты. Автомат решит эту проблему — он позволит выбрать и купить свежий букет в любое время суток", — пояснил предприниматель во время презентации.

Сейчас сеть цветочных магазинов, которую он развивает вместе с женой, работает уже не только в Одессе, но и в Киеве и Львове. В городе у Черного моря магазины можно найти на улице Нины Строкатой и на улице Академика Филатова.

Предприниматель отмечает, что новый проект позволит создать дополнительные рабочие места: в команду планируют пригласить флориста и курьера-логиста для обслуживания автомата.

Напомним, в Одессе заработал современный бюветный комплекс с артезианской скважиной. Также мы писали, что на рынках мед стоит дороже, чем в прошлом году.