Україна
Знищення російських шахедів над Одещиною — як це було

Знищення російських шахедів над Одещиною — як це було

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 14:25
ППО збила понад 20 дронів Shahed над Одещиною
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 13 жовтня росіяни знову атакували південь України дронами-камікадзе. Повітряна оборона знищила та подавила 21 безпілотник типів Shahed і Гербера. Частину з них збили військові ВМС просто над Одещиною.

Кадрами бойової роботи поділилися в Повітряному командуванні "Південь".

Читайте також:

Збиття дронів

Атака сталася у ніч на 13 жовтня. Протиповітряна оборона півдня України відбила чергову хвилю російських дронів. Загалом за ніч вдалося збити або подавити 21 ворожий безпілотник типів Shahed та Гербера.

Минулої доби, 12 жовтня, сили оборони також знищили один БпЛА "Гербера" та ще сім ударних дронів інших типів. Під час останньої атаки п’ять "Шахедів" ліквідували військовослужбовці Військово-Морських Сил України. Це сталося у зоні відповідальності Повітряного командування "Південь", зокрема над Одещиною.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі! Разом до перемоги!", — зазначили в ВМС.

Нагадаємо, ми писали, що вночі РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе. Постраждала одна людина. Також ми писали, що за минулу добу окупанти понад 500 разів вдарили по Запорізькій області.

Одеса Одеська область Новини Одеси ППО дрони Шахед
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
