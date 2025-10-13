Видео
Уничтожение российских шахедов над Одесчиной — как это было

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:25
ПВО сбила более 20 дронов Shahed над Одесской областью
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Силы территориальной обороны ВСУ

В ночь на 13 октября россияне снова атаковали юг Украины дронами-камикадзе. Воздушная оборона уничтожила и подавила 21 беспилотник типов Shahed и Гербера. Часть из них сбили военные ВМС прямо над Одесской областью.

Кадрами боевой работы поделились в Воздушном командовании "Юг".

Читайте также:

Сбивание дронов

Атака произошла в ночь на 13 октября. Противовоздушная оборона юга Украины отразила очередную волну российских дронов. Всего за ночь удалось сбить или подавить 21 вражеский беспилотник типов Shahed и Гербера.

За прошедшие сутки, 12 октября, силы обороны также уничтожили один БпЛА "Гербера" и еще семь ударных дронов других типов. Во время последней атаки пять "Шахедов" ликвидировали военнослужащие Военно-Морских Сил Украины. Это произошло в зоне ответственности Воздушного командования "Юг", в частности над Одесской областью.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Вместе к победе!", — отметили в ВМС.

Напомним, мы писали, что ночью РФ атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Пострадал один человек. Также мы писали, что за минувшие сутки оккупанты более 500 раз ударили по Запорожской области.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
