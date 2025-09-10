Що буде з доларом в Україні до кінця 2025 - чи чекати інфляцію

Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE

Попри щоденні виклики війни, тема фінансової стабільності залишається однією з найболючіших для українців. Держава опинилася в умовах, коли соціальні видатки напряму залежать від міжнародної допомоги, а будь-яке рішення щодо підвищення зарплат чи пенсій може стати випробуванням для бюджету. Коливання валютного курсу, загроза інфляції та сповільнення економічного зростання лише підсилюють невизначеність. Які нині економічні реалії України? Що чекає на пенсійну систему, гривню та ВВП? І чому обережність у реформах сьогодні важить більше, ніж гучні обіцянки?

Щоб знайти відповіді на ці питання журналісти Новини.LIVE поговорили з професором та доктором економічних наук Олегом Рубелем.

Економіка України

Економічна стійкість України значною мірою забезпечується зовнішніми вливаннями. З початку повномасштабної війни міжнародні партнери взяли на себе роль головних донорів нашої фінансової системи. Це дозволяє державі підтримувати соціальні видатки, виплачувати зарплати бюджетникам і пенсії.

"На сьогодні без сумнівів Україна перебуває в дуже складних умовах, і більша частина успіхів пов’язана з макрофінансовою допомогою, яку Європейський Союз надає, щоб соціальний сектор залишався стабільним. Адже він зараз надзвичайно важливий", — зазначає Олег Рубель.

Професор та доктор економічних наук Олег Рубель про економіку України. Фото: Новини.LIVE

З одного боку, це допомагає уникнути соціальної катастрофи. З іншого — ставить країну у стан постійної залежності від міжнародної політики та готовності партнерів виділяти кошти. Проте фінансові резерви держави обмежені, а тому простір для маневру — мінімальний. Уряд змушений обирати між витратами на оборону, підтримкою бізнесу та соціальними гарантіями. У такій ситуації різкі кроки щодо збільшення виплат можуть стати не стільки допомогою, скільки загрозою для стабільності системи.

"Я впевнений, що будь-які значні зміни для нашого бюджету сьогодні будуть, якщо не фатальними, то щонайменше серйозним тягарем. Популістські кроки мають місце, але вичерпання резервів — це дуже небезпечне явище", — наголошує Рубель.

Професор та доктор економічних наук Олег Рубель про зміни для бюджету. Фото: Новини.LIVE

Економіст підкреслює, що підвищення зарплат і пенсій часто використовується як політичний інструмент. Проте у воєнний час воно може призвести до серйозного дефіциту бюджету. Україна вже стикається з необхідністю скорочувати внутрішні витрати, аби спрямовувати більше ресурсів на армію. Тому рішення щодо соціальних виплат сьогодні мають ухвалюватися не з точки зору популярності, а виходячи з фінансових можливостей держави.

Підвищення зарплат та цін

Питання інфляції традиційно турбує українців під час обговорення теми зростання зарплат і пенсій. В умовах війни кожне підвищення соціальних стандартів сприймається з подвійним ефектом: як шанс на покращення життя, але водночас як потенційний ризик для цінової стабільності.

"Коли зростає мінімальна зарплата, разом із нею піднімається єдиний соціальний внесок. Ці гроші можна використати на підвищення пенсій. У такому випадку серйозної інфляції не буде. Все залежить від макрофінансової ситуації та динаміки валютних курсів", — пояснює професор.

Людина дістає грошові купюри з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, механізм підвищення зарплат частково сам себе врівноважує: держава отримує додаткові ресурси через ЄСВ і спрямовує їх на пенсії. Але головна умова — це стабільність макроекономічного середовища. Якщо гривня залишатиметься відносно стабільною, а міжнародні партнери продовжать підтримку, ризик різкого зростання цін буде мінімальним.

Зростання долара

Стабільність гривні залишається однією з ключових тем для українців, адже саме від валютного курсу напряму залежить рівень цін, імпорт, а також відчуття економічної безпеки в країні. Наразі міжнародні ринки демонструють певне заспокоєння, і це відображається на гривні. Долар поступово стабілізується, що дозволяє українській валюті триматися в прогнозованому коридорі.

"Зараз долар стабілізується, і гривня буде поводитися так само. До нового року варто чекати певного підняття курсу, але це буде прогнозований процес. У цьому контексті цікавою є ідея прив’язати гривню не до долара, а до євро, як це робила Болгарія зі своїм левом", — зауважує професор та доктор економічних наук Олег Рубель.

Професор та доктор економічних наук Олег Рубель про зростання долара. Фото: Новини.LIVE

Пропозиція про орієнтацію на євро виглядає доволі цікавою з огляду на стратегічний курс України на євроінтеграцію. Європейська валюта в умовах глобальних політичних і економічних викликів є стабільнішою, ніж долар. Такий крок був би символічним і практичним підтвердженням того, що Україна рухається до єдиного європейського фінансового простору.

ВВП України

Щодо економічного зростання прогнози залишаються помірними. Темпи відновлення економіки України сповільнюються, і головними причинами стали слабкі результати у сільському господарстві, транспорті та промисловості. Економіка відновлюється з 2023 року, однак досі не досягла рівня навіть 2021-го і, за прогнозами, у найближчі роки цього не станеться. Проте навіть у складних умовах економічні очікування пов’язані з перспективою євроінтеграції. Поступове відкриття ринку ЄС, доступ до фінансових програм та можливість отримувати підтримку на рівні малих підприємців створюють додаткові шанси для зростання. Саме малий і середній бізнес, за словами фахівців, має стати опорою української економіки у перехідний період.

"Що стосовно функції підприємництва і наших ФОПів, то, в принципі, мале підприємництво якраз і покликане забезпечити соціальний рівень зарплат і самозайнятість населення. Коли кожен підприємець буде відкладати собі наперед, тоді буде результат", — зазначає економіст.

Професор та доктор економічних наук Олег Рубель про ВВП України. Фото: Новини.LIVE

Євроінтеграція та соціальна політика

Подальший фінансовий курс України значною мірою залежатиме від переговорів із ЄС. Вступ до Союзу передбачає поступове наближення соціальних стандартів, зокрема й пенсійних. Це може стати одним із найвідчутніших результатів для пересічних українців, адже саме рівень пенсій сьогодні є однією з найболючіших тем.

"Наш вибір має бути підкріплений входженням у європейську фінансову систему. У перспективі українці отримають доступ до нових дотацій і допомоги, а також — до соціальних стандартів ЄС, зокрема пенсійних. Це не будуть п’ять тисяч євро, але навіть мінімальна тисяча євро — це зовсім інший рівень життя", — підкреслює експерт.

Людина рахує євро купюри. Фото: Новини.LIVE

Попри значні перспективи, будь-які різкі кроки у кризовий час можуть мати довготривалі наслідки для всієї економіки. Україна вже має певні досягнення, тому головне завдання зараз — поєднувати модернізацію з обережністю та стратегічним підходом. Помилки можуть зруйнувати роками напрацьований потенціал, тоді як виважені кроки забезпечать нам стабільність і конкурентоспроможність у Європі.

