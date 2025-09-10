Что будет с долларом в Украине до конца 2025 года - ждать ли инфляцию

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на ежедневные вызовы войны, тема финансовой стабильности остается одной из самых болезненных для украинцев. Государство оказалось в условиях, когда социальные расходы напрямую зависят от международной помощи, а любое решение о повышении зарплат или пенсий может стать испытанием для бюджета. Колебания валютного курса, угроза инфляции и замедление экономического роста только усиливают неопределенность. Каковы сейчас экономические реалии Украины? Что ждет пенсионную систему, гривну и ВВП? И почему осторожность в реформах сегодня весит больше, чем громкие обещания?

Чтобы найти ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE поговорили с профессором и доктором экономических наук Олегом Рубелем.

Реклама

Читайте также:

Экономика Украины

Экономическая устойчивость Украины в значительной степени обеспечивается внешними вливаниями. С начала полномасштабной войны международные партнеры взяли на себя роль главных доноров нашей финансовой системы. Это позволяет государству поддерживать социальные расходы, выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии.

"На сегодня без сомнений Украина находится в очень сложных условиях, и большая часть успехов связана с макро финансовой помощью, которую Европейский Союз предоставляет, чтобы социальный сектор оставался стабильным. Ведь он сейчас чрезвычайно важен", — отмечает профессор и доктор экономических наук Олег Рубель.

Профессор и доктор экономических наук Олег Рубель об экономике Украины. Фото: Новини.LIVE

С одной стороны, это помогает избежать социальной катастрофы. С другой — ставит страну в состояние постоянной зависимости от международной политики и готовности партнеров выделять средства. Однако финансовые резервы государства ограничены, а потому пространство для маневра — минимальное. Правительство вынуждено выбирать между расходами на оборону, поддержкой бизнеса и социальными гарантиями. В такой ситуации резкие шаги по увеличению выплат могут стать не столько помощью, сколько угрозой для стабильности системы.

"Я уверен, что любые значительные изменения для нашего бюджета сегодня будут, если не фатальными, то по меньшей мере серьезным бременем. Популистские шаги имеют место, но исчерпание резервов — это очень опасное явление", — отмечает Рубель.

Профессор и доктор экономических наук Олег Рубель об изменениях для бюджета. Фото: Новини.LIVE

Экономист подчеркивает, что повышение зарплат и пенсий часто используется как политический инструмент. Однако в военное время оно может привести к серьезному дефициту бюджета. Украина уже сталкивается с необходимостью сокращать внутренние расходы, чтобы направлять больше ресурсов на армию. Поэтому решение о социальных выплатах сегодня должны приниматься не с точки зрения популярности, а исходя из финансовых возможностей государства.

Повышение зарплат и цен

Вопрос инфляции традиционно беспокоит украинцев при обсуждении темы роста зарплат и пенсий. В условиях войны каждое повышение социальных стандартов воспринимается с двойным эффектом: как шанс на улучшение жизни, но одновременно как потенциальный риск для ценовой стабильности.

"Когда растет минимальная зарплата, вместе с ней поднимается единый социальный взнос. Эти деньги можно использовать на повышение пенсий. В таком случае серьезной инфляции не будет. Все зависит от макро финансовой ситуации и динамики валютных курсов", — объясняет профессор.

Человек достает денежные купюры из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, механизм повышения зарплат частично сам себя уравновешивает: государство получает дополнительные ресурсы через ЕСВ и направляет их на пенсии. Но главное условие — это стабильность макроэкономической среды. Если гривна будет оставаться относительно стабильной, а международные партнеры продолжат поддержку, риск резкого роста цен будет минимальным.

Рост доллара

Стабильность гривны остается одной из ключевых тем для украинцев, ведь именно от валютного курса напрямую зависит уровень цен, импорт, а также ощущение экономической безопасности в стране. Сейчас международные рынки демонстрируют определенное успокоение, и это отражается на гривне. Доллар постепенно стабилизируется, что позволяет украинской валюте держаться в прогнозируемом коридоре.

"Сейчас доллар стабилизируется, и гривна будет вести себя так же. До нового года стоит ждать определенного поднятия курса, но это будет прогнозируемый процесс. В этом контексте интересна идея привязать гривну не к доллару, а к евро, как это делала Болгария со своим львом", — отмечает профессор и доктор экономических наук Олег Рубель.

Профессор и доктор экономических наук Олег Рубель о росте доллара. Фото: Новини.LIVE

Предложение об ориентации на евро выглядит довольно интересным, учитывая стратегический курс Украины на евро интеграцию. Европейская валюта в условиях глобальных политических и экономических вызовов является более стабильной, чем доллар. Такой шаг был бы символическим и практическим подтверждением того, что Украина движется к единому европейскому финансовому пространству.

ВВП Украины

По экономическому росту прогнозы остаются умеренными. Темпы восстановления экономики Украины замедляются, и главными причинами стали слабые результаты в сельском хозяйстве, транспорте и промышленности. Экономика восстанавливается с 2023 года, однако до сих пор не достигла уровня даже 2021-го и, по прогнозам, в ближайшие годы этого не произойдет. Однако даже в сложных условиях экономические ожидания связаны с перспективой евро интеграции. Постепенное открытие рынка ЕС, доступ к финансовым программам и возможность получать поддержку на уровне малых предпринимателей создают дополнительные шансы для роста. Именно малый и средний бизнес, по словам специалистов, должен стать опорой украинской экономики в переходный период.

"Что касается функции предпринимательства и наших ФЛП, то, в принципе, малое предпринимательство как раз и призвано обеспечить социальный уровень зарплат и самозанятость населения. Когда каждый предприниматель будет откладывать себе наперед, тогда будет результат", — отмечает экономист.

Профессор и доктор экономических наук Олег Рубель о ВВП Украины. Фото: Новини.LIVE

Евроинтеграция и социальная политика

Дальнейший финансовый курс Украины в значительной степени будет зависеть от переговоров с ЕС. Вступление в Союз предусматривает постепенное приближение социальных стандартов, в том числе и пенсионных. Это может стать одним из самых ощутимых результатов для рядовых украинцев, ведь именно уровень пенсий сегодня является одной из самых болезненных тем.

"Наш выбор должен быть подкреплен вхождением в европейскую финансовую систему. В перспективе украинцы получат доступ к новым дотациям и помощи, а также — к социальным стандартам ЕС, в частности пенсионным. Это не будут пять тысяч евро, но даже минимальная тысяча евро — это совсем другой уровень жизни", — подчеркивает эксперт.

Человек считает евро купюры. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на значительные перспективы, любые резкие шаги в кризисное время могут иметь долговременные последствия для всей экономики. Украина уже имеет определенные достижения, поэтому главная задача сейчас — сочетать модернизацию с осторожностью и стратегическим подходом. Ошибки могут разрушить годами наработанный потенциал, тогда как взвешенные шаги обеспечат нам стабильность и конкурентоспособность в Европе.

Ранее мы писали, ожидать ли Украине дефолт во времена войны. А также о том, стоит ли сейчас вкладываться в криптовалюту.